Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая устроила игрища на воде и поразила невероятной фигурой



Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Получилось!», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Горовая в купальнике стала на доску для серфинга и старалась проехаться на ней.

А на другом снимке девушка уже сидит на лодке, довольно улыбаясь на камеру.

«К концу лета будем как…», - подписаны кадры.

Уточним, что поклонники Горовой ничего не смогли сказать, ведь кадры она выбросила у себя в Сторис.

До этого сообщалось, что дочь известного уркаинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташка Горовая поделилась своими мыслями об осуждении людей и показала внезапный образ

На фото Наташка позирует в постели, видно, что Горовая только проснулась или хочет спать. Одежды на снимке не видно, только белье, которым дочь Потапа прикрыла свою грудь. Зато видно хорошо татуировки на руках, а также розовые волосы, которые Наташка решила покрасить.

"Мы всегда спешим осуждать людей, не зная истинной причины их действиям. Мы любим посмеиваться над человеком , который разговаривает сам с собой по улице, хотя не замечаем, как делаем тоже самое - рассуждая о чем-то, например", - написала Горовая под фото.

Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике

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