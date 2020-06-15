Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая устроила игрища на воде и поразила невероятной фигурой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Получилось!», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Горовая в купальнике стала на доску для серфинга и старалась проехаться на ней.
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А на другом снимке девушка уже сидит на лодке, довольно улыбаясь на камеру.
«К концу лета будем как…», - подписаны кадры.
Уточним, что поклонники Горовой ничего не смогли сказать, ведь кадры она выбросила у себя в Сторис.
До этого сообщалось, что дочь известного уркаинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташка Горовая поделилась своими мыслями об осуждении людей и показала внезапный образ
На фото Наташка позирует в постели, видно, что Горовая только проснулась или хочет спать. Одежды на снимке не видно, только белье, которым дочь Потапа прикрыла свою грудь. Зато видно хорошо татуировки на руках, а также розовые волосы, которые Наташка решила покрасить.
"Мы всегда спешим осуждать людей, не зная истинной причины их действиям. Мы любим посмеиваться над человеком , который разговаривает сам с собой по улице, хотя не замечаем, как делаем тоже самое - рассуждая о чем-то, например", - написала Горовая под фото.
Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике
А еще Politeka писала, что сочная дочь Потапа в одном белье показала идеальные изгибы
Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула идеальным телом на отдыхе