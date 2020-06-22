Відомі Кайлі і Кендалл Дженнер показали, як виглядає натуральний спокуса

На кадрах красуні були в колготках, боді і без білизни. Зірки вирішили не одягати білизну і позували на підлозі. Дівчата показали, як потрібно спокусливо рухатися. Також були і кадри з різних елітних тусовок, де на червоній доріжці до сестер приставали фотографи, а вони закривалися від спалахів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися відео мільйони разів і написали безліч коментарів:

"Так сильно люблю тебе, сестро", "Нарешті-то сім'я", "Так чудово", "Вітаємо. Не можу дочекатися, щоб все спробувати", "Королеви", "Тримайте щелепи".

Повідомлялося, що молода мільярдерка і одна з найбільш високооплачуваних моделей Кайлі Дженнер показала пікантний знімок в компанії своєї сестри Кендалл Дженнер.

Кілька годин тому невгамовна красуня вирішила додати фото ще більш гаряче, ніж її попередні.

Повідомлялося, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як веселиться з подружкою моделлю на пляжі.

Дівчина епатує публіку кожен день, вихваляючись своїми формами в купальниках і нижній білизні без якого-небудь сорому і скромності. При цьому Кайлі часто показує, як веселиться без дитини і свого коханого. Дівчина вважає за краще проводити час з подругами на пляжі або біля басейну.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер плюхнувся на ліжко в мереживній білизні

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер повністю роздяглася і без сорому задерла стрункі ніжки

Також Politeka повідомляла, що томна Кайлі Дженнер розляглася в "хмарах", ледь прикривши пікантні місця



