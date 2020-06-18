Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер "покупалась" в облаках

Звезда имеет армию поклонников, которые создают фан-странички, посвященные ей, пишет Politeka.net.

Так, в одном из таких аккаунтов появилось обработанное фото Кайли. Модель будто лежала на облаках, выставив пятую точку. Она надела шелковое белье, которое подчеркнуло все ее изгибы и приоткрыло виды на упругие ягодицы.

У красотки были распущенные волосы, а ее взгляд был полон какой-то нежности. Дженнер лежала на животе и улыбалась.

Кроме лица и упругих ягодиц, нельзя не обратить внимания на шелковистую кожу красотки. Вид у нее просто невероятный.

За 15 часов пост собрал почти 12 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети отметили красоту звезды и назвали ее ангелом. Кроме того, люди писали, что влюблены в Кайли.

Стоит отметить, что сейчас на фан-страничку подписаны 846 тысяч пользователей сети.

Напомним, поклонники опубликовали архивное фото Кайли, на котором она позирует с удавом.

Звезда натянула на тело черные топ и трусы. Наряд обтянул шикарные формы: пышную груди и оголил красивые бедра.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала на столе в облегающем платье. Наряд был коротким и позволил полюбоваться стройными ножками звезды. Кроме того, платье, было немного прозрачным, из-за чего невооруженным взглядом был заметен яркий лифчик красотки.

Напомним также, что Кайли Дженнер похвасталась развлечениями со звездной подружкой в одном бикини. Звезда примерила стильное бикини и дополнила свой дерзкий образ лишь панамкой в крупную клетку.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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