Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер "покупалась" в облаках
Звезда имеет армию поклонников, которые создают фан-странички, посвященные ей, пишет Politeka.net.
Так, в одном из таких аккаунтов появилось обработанное фото Кайли. Модель будто лежала на облаках, выставив пятую точку. Она надела шелковое белье, которое подчеркнуло все ее изгибы и приоткрыло виды на упругие ягодицы.
У красотки были распущенные волосы, а ее взгляд был полон какой-то нежности. Дженнер лежала на животе и улыбалась.
Кроме лица и упругих ягодиц, нельзя не обратить внимания на шелковистую кожу красотки. Вид у нее просто невероятный.
Пышногрудая солистка KAZKA кардинально сменила внешность: «Вылитая Тина Кароль»
Раздетый Галкин показал, чем покорил Пугачеву: "Шикардос, Макс"
Владимир Зеленский поразил поступком после диагноза жены: "Не смог и пару дней"
Как выглядел муж Ивлеевой из "Орла и решки" 10 лет назад, фото порвало сеть: "Что за капитошка"
За 15 часов пост собрал почти 12 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети отметили красоту звезды и назвали ее ангелом. Кроме того, люди писали, что влюблены в Кайли.
Стоит отметить, что сейчас на фан-страничку подписаны 846 тысяч пользователей сети.
Напомним, поклонники опубликовали архивное фото Кайли, на котором она позирует с удавом.
Звезда натянула на тело черные топ и трусы. Наряд обтянул шикарные формы: пышную груди и оголил красивые бедра.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала на столе в облегающем платье. Наряд был коротким и позволил полюбоваться стройными ножками звезды. Кроме того, платье, было немного прозрачным, из-за чего невооруженным взглядом был заметен яркий лифчик красотки.
Напомним также, что Кайли Дженнер похвасталась развлечениями со звездной подружкой в одном бикини. Звезда примерила стильное бикини и дополнила свой дерзкий образ лишь панамкой в крупную клетку.
Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы
А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку
Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде