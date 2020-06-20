Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася архівних знімком, який був зроблений ще до її повноліття
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
« На дворі 2005й мені 17 ... я на дискотеці ☺️на фото я з DJ Назіком.. він мені тоді дуже нра🙈А його бивша сверлить мене поглядом(видно на фото)😬🙈 Сподіваюсь шо Ліда і DJ живуть щасливо, в них 3-є дітей і вони тепер обоє сверлять поглядом мене по ТВ...», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Нікітюк позує під час дискотеки, а на задньому фоні видно дівчину, яка дивиться на зірку.
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«Спірс, чи це ти», «така чубчик у кожній здається була», «чому топік не з Титаніком», «себе дізналася», «боже, вас не впізнати», «Брітні Спірс, чи це ти?», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, відома українська телеведуча Леся Нікітюк приголомшила мільйони передплатників незвичайним виглядом.
Дівчина, яку всі обожнюють за почуття гумору і харизматичність, постала перед фанатами в образі хижачки. Відповідними фото вона поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
На фото Леся – в образі рисі. На ній коротке плаття «хижої» кольору з запахом, а на обличчі – макіяж, імітує морду цього граціозного представника сімейства котячих.
Нагадаємо, що смілива Нікітюк в одній сіточці вразила своїми принадами в ліжку: "Леська, ти що витворяєш?".
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