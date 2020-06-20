Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася архівних знімком, який був зроблений ще до її повноліття

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

« На дворі 2005й мені 17 ... я на дискотеці ☺️на фото я з DJ Назіком.. він мені тоді дуже нра🙈А його бивша сверлить мене поглядом(видно на фото)😬🙈 Сподіваюсь шо Ліда і DJ живуть щасливо, в них 3-є дітей і вони тепер обоє сверлять поглядом мене по ТВ...», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Нікітюк позує під час дискотеки, а на задньому фоні видно дівчину, яка дивиться на зірку.

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«Спірс, чи це ти», «така чубчик у кожній здається була», «чому топік не з Титаніком», «себе дізналася», «боже, вас не впізнати», «Брітні Спірс, чи це ти?», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська телеведуча Леся Нікітюк приголомшила мільйони передплатників незвичайним виглядом.

Дівчина, яку всі обожнюють за почуття гумору і харизматичність, постала перед фанатами в образі хижачки. Відповідними фото вона поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На фото Леся – в образі рисі. На ній коротке плаття «хижої» кольору з запахом, а на обличчі – макіяж, імітує морду цього граціозного представника сімейства котячих.

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#врятуємоРись Днями я стала Почесним амбасадором захисту Рисі в Україні❤️ не нада хлопать, краще прочитайте цю важливу інформацію! 1. Для початку, Рись в Україні є😍 За останніми підрахунками налічується 563 рисі. Більшість з них трапляється у Карпатах - 435 особин, про це ми розкажем у новому сезоні ЛеМаршрутка, решта на Поліссі. 2. Зараз рись знаходиться на межі вимирання та існує загроза того, що вже наші діти побачать цю тварину лише в енциклопедіях або в музеях в якості опудала🤬 3.Головна проблема-Браконьєрство😡 Як правило це заможні особи, які хочуть отримати тварину як трофей😖 Слава Богу є нормальні люди які роблять все можливе аби врятувати цих красивих тварин😍 ТМ Моршинська разом з фондом WWF @wwf_ukraine реалізували програму «Врятуємо рись». Я долучаюся і готова продати свій браслет амбасадора прямо зараз!!! І так поїхали «Купи браслет- врятуй Рись» Аукціон в коментах, старт 1000 грн👇🏻 P.S. Відправити донати може кожен. Давайте не залишатись байдужими до цієї проблеми. Makeup @the_artist_ka Dress @dresstoimpress_wear

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