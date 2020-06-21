Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер постала в спокусливому образі на простирадлах

Шанувальники зірки створили сторінку в Instagram, де публікують різні фото свого кумира, пише Politeka.net.

На знімку Кайлі постала в одній спідній білизні. Ліфчик, що складається з чорної сіточки, ніби відкрив види на пишні груди знаменитості.

Маленькі трусики з тонким мереживом виглядають просто ідеально на шикарному тілі зірки. Тонка лямка білизни підкреслила пружну сідницю.

Красуня лежала на животі, підім'явши під себе ковдру. Поза зірки була декілька пікантна, адже вона трохи відставила сідниці назад.

Модель розпустила довге волосся, які немов шовковою тканиною спустилися з голови на бік.

Кайлі дивилася в камеру і посміхалася.

За 18 годин пост зібрав понад 30 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу захоплених коментарів своєму кумиру.

"Найсоковитіша дівчина", - написав один фанатів.

Нагадаємо, на одній зі фан-сторінок Дженнер опублікували фото, яке було зроблено на Хеллоуїн 2019 року. Тоді красуня вбралася в костюм прекрасної эльфійки.

Кайлі з'явилася в міні-сукні з облягаючим корсетом, який обтягнув тонку талію і підняв груди вгору.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер постала в зеленому бікіні. Зірка з розпущеним волоссям блиснула гладенькими стегнами, тонкою талією і соковитим бюстом.

Кайл підставила під сонце пружні груди. Модель витончено сіла на краю басейну, опустивши ноги у воду.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер вразила видом в мереживній білизні, позуючи в м'якій постелі. Дівчина при цьому засвітила лише верхню частину - ліфчик, прикрив її пишні розміри.

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