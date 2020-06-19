Молода дружина Олександра Цекало, актриса, художниця Дарина Ервін здивувала пікантним фото

У себе в Instagram дівчина показала, як малює картини вдома, передає Politeka.net. Красуня була одягнена в світлі джинси, а наверх забула вдягти одяг. Вона засвітила свої пишні груди, які ледь прикрила руками. Тепер зрозуміло, за що її кохає чоловік. Мабуть, саме так Дарина трудиться над своїми картинами і спокушає чоловіка.

Як з'ясувалося, фото Ервін приурочила до свого дня народження.

«Я складала список слів мудрості, які я хотіла б дати вам на мій день народження. Він все ще порожній. Можливо, в наступному році», - підписала фото дівчина.

В коментарях її почали вітати зі святом і хвалити за відверте фото.

«Ти гарна», «Вау! Круто», «Будьте щасливі. Ви найкраща», «З днем народження! Час летить з тих пір, як я в останній раз допомагав тобі святкувати», «Може і в наступному році все буде порожньо», «Я так і уявляв творчий процес», «Яка ж ви гарна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Дарина Ервін поділилася фото з пляжу, де вона відпочивала зі своїм чоловіком. Красуня зробила селфі, засвітивши свої пишні груди.

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