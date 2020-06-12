28-річна дружина Олександра Цекало, актриса, художниця Дарина Ервін показала, як вони з чоловіком розважаються у вихідний день

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала серію фото з пляжу, передає Politeka.net. На першому фото Дарина зробила селфі, засвітивши свої пишні груди. Дівчина була в окулярах, у яких додатково відображені її пишні форми.

На другому знімку Ервін сфотографувала роздягненого 59-річного Цекало. Вона зняла чоловіка лише частково, тому у кадр потрапили його волохаті груди.

На третьому знімку солодка парочка вирішила побешкетувати прямо на пляжі і почала цілуватися. Цекало робив селфі, а молода дружина цілувала його в щоку.

«Любов під час пандемії», - підписала одне з фото Ервін.

Раніше ми писали, що Ервін і Цекало не так давно узаконили стосунки, але із задоволенням діляться подробицями зі свого особистого життя. Ервін малює картини в стилі ню, тому вважає, що свою жіночу енергію не потрібно ховати. Одного разу Ервін зізналася, що зовсім не вміє готувати, зате радує зрілого чоловіка іншими талантами.

Крім цього, не так давно Ервін поділилася фото, на якому чудово проглядалися її пишні груди. Дівчина показала, як ходить вдома і чим спокушає Цекало.

Нагадаємо, що нова теща Цекало вразила схожістю з його екс-дружиною Мілявською, фото: вилита Лоліта.

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