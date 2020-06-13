28-річна дружина Олександра Цекало, актриса, художниця Дарина Ервін показала спільний відпочинок з чоловіком
Як передає Politeka.net, знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Дівчина досить рідко публікує спільні знімки зі своїм зірковим чоловіком, але на цей раз кадри виявилися досить пікантними.
«Любов під час пандемії», - підписала даний пост Ервін.
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На знімках пара зображена на пляжі. Перший кадр виявився досить звичайним - Цекало з посивілою бородою пригорнув свою молоду обраницю роблячи селфі
А ось другий знімок видався вже більш гарячим. Спекотна художниця була тільки в купальнику, а відомий телеведучий ледь не запустив руки під нього, обійнявши її за груди.
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на дане фото. Хоч більшість і захопилась новоспеченою парою, але були і недоброзичливці.
"Приємна пара", "Любов", "Красені, як на Вас приємно дивитися, Будьте Щасливі", "Невже любов, такий мезальянс. Та й красива занадто для нього", "Заздрю білою заздрістю!", - писали під постом.
Нагадаємо, що молода дружина змусила Цекало підписати шлюбний контракт, гучну заяву: "Легко маніпулює...".
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