28-річна дружина Олександра Цекало, актриса, художниця Дарина Ервін показала спільний відпочинок з чоловіком

Як передає Politeka.net, знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина досить рідко публікує спільні знімки зі своїм зірковим чоловіком, але на цей раз кадри виявилися досить пікантними.

«Любов під час пандемії», - підписала даний пост Ервін.

На знімках пара зображена на пляжі. Перший кадр виявився досить звичайним - Цекало з посивілою бородою пригорнув свою молоду обраницю роблячи селфі

А ось другий знімок видався вже більш гарячим. Спекотна художниця була тільки в купальнику, а відомий телеведучий ледь не запустив руки під нього, обійнявши її за груди.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на дане фото. Хоч більшість і захопилась новоспеченою парою, але були і недоброзичливці.

"Приємна пара", "Любов", "Красені, як на Вас приємно дивитися, Будьте Щасливі", "Невже любов, такий мезальянс. Та й красива занадто для нього", "Заздрю білою заздрістю!", - писали під постом.







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