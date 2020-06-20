Відома модель Гюль Бахарі, яку часто називають турецькою Кардашьян, з'явилася в досить відвертому образі

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Модель вибрала сукню бежевого кольору, що майже зливалася з кольором її шкіри. На спині у Гюль красувався великий виріз. Також були вирізи в районі апетитних стегон моделі.

За кілька годин її пост зібрав понад 6 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили масу компліментів.

«Бросай, це дуже жарко», «Я люблю тебе від усього мого серця, з почуттям, повним любові й прихильності!», «Я люблю тебе більше, ніж ти думаєш», «Відмінне плаття Гарне», «Я хочу твоє тіло», «Мила леді», «Божевільна», «Ця жінка не перестає мене дивувати», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі поділилася фото, на якому з'явилася в короткій спідниці, яка майже нічого не прикрила. Дівчина яскраво нафарбувалася і зробила стильну укладку. Бахарі сиділа на дивані, демонструючи свої стрункі ніжки.

Крім цього, нещодавно гаряча красуня опублікувала фото, на якому постала в спокусливій чорній сукні з розрізом до стегон. Глибоке декольте зробило акцент на грудях моделі.

Нагадаємо, що турецька Кардашьян в бездонному декольте показала, де її серце: "Розмір що треба".

Як повідомляла Politeka, турецька Кардашьян показала рожевий пушок на пікантних місцях: "Леді-роза".

Також Politeka писала, що турецька Кардашьян прогулялася по вулиці, забувши про нижню білизну: "Ооо, так!".