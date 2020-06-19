Відома модель Гюль Бахарі, яку прозвали турецької Кардаш'ян, показала незвичайний образ

На фото красуня позувала в ніжному обтягуючому платті, на якому намальовані метелики, з величезним вирізом в зоні декольте. Можна відразу зауважити, що Гюль гуляла без білизни, а позувала на дорозі, спокусливо вигнувшись для фото. Бахарі доповнила образ стильним макіяжем і розпущеним волоссям. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали безліч коментарів під публікацією:

"Чудово", "Та ти вогонь", "мій Милий дитина", "Приголомшливе плаття", "Солодка краса", "Чудовий вид", "Ооо, так!".

Повідомлялося, що турецько-американська модель Гюль Бахари порадувала шанувальників черговою порцією краси.

На дівчині - чорний короткий халатик з атласу, злегка оголюється одне плече і ледь прикриває трусики. Гюль сидить, притулившись до кованої спинці ліжка. Незважаючи на «домашню» обстановку, на Бахари - ґрунтовний макіяж, причому особливо любить красуня виділяти пухкі губи, і добре відтіняють очі.

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На фото Гюль показала себе в короткій спідниці, яка майже нічого не прикрила, і топі. Красуня доповнила образ стильної укладанням волосся і яскравим макіяжем, а також скромною підвіскою на шиї. Бахарі сиділа на дивані, демонструючи свої ноги, які через короткій спідниці залишилися неприкритими.

Повідомлялося, що турецька модель Гюль Бахарі, яка вже довгий час проживає в Сполучених Штатах, похвалилася значними обсягами в облягаючому одязі.

На знімку Бахарі позує в тісному облягаючому одязі, виставивши напоказ розкішні форми, які, здається, ледь не лопаються від принад зірки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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