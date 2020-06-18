Відома модель Гюль Бахарі, яку прозвали турецької Кардаш'ян, показала незвичайний образ

На фото Гюль показала себе в короткій спідниці, яка майже нічого не прикрила, і топі. Красуня доповнила образ стильним укладанням волосся і яскравим макіяжем, а також скромною підвіскою на шиї. Бахарі сиділа на дивані, демонструючи свої ноги, які через короткій спідниці залишилися неприкритими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали безліч коментарів:

"Просто цікаво", "Ти гарна красуня", "Так красиво, Гюль", "Ви почали активність днями і щось пішло не так. Що сталося? Я розчарований, якщо не сказати більше. Більше живих дій, будь ласка", "Ваші волосся вогонь", "Ти така краса, гарне тіло", "Феноменальна", "Ти щось ще", "Дуже бездоганна".

Раніше ми повідомляли, що модель Гюль Бахарі блиснула шикарними формами прямо в камеру.

Одяг привернула увагу тим, що виділила головні достоїнства зірки. Здавалося, в глибокому декольте здасться найінтимніше, але відома красуня контролювала ситуацію.

Повідомлялося, що дівчина з Туреччини імені Гюль Бахарі продовжує завойовувати Instagram розкішними формами.

Так, на останньому фото модель позує в відвертій сукні з глибоким декольте, яке щільно облягає соковиту фігуру красуні. Але родзинкою вбрання є розріз на стегні, який доходить практично до пояса і чітко демонструє, що білизна під це плаття не передбачено.

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