Відома модель Гюль Бахрі, яку прозвали турецької Кардаш'ян, показала свою неземну красу в ефектному образі

На фото красуня позує в сукні з величезним декольте, яке практично у вигляді сердечка і демонструє величезну грудей Бахарі. Гюль сиділа і рукою притримувала голову, знімаючи себе на телефон і посміхаючись на камеру. Зірка доповнила образ яскравим макіяжем, а волосся вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не написали коментарів і не ставили лайки під фото, але так і хочеться написати: "Розмір що треба".

Повідомлялося, що модель Гюль Бахарі блиснула шикарними формами прямо в камеру.

Одяг привернула увагу тим, що виділила головні достоїнства зірки. Здавалося, в глибокому декольте здасться найінтимніше, але відома красуня контролювала ситуацію.

Крім величезного декольте, на фото можна помітити, наскільки Гюль красива.

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала новий спокусливий образ.

На фото дівчина сидить у чорному пеньюарі, який був прозорим. Гюль закрила очі від задоволення і знімала на телефон. Красуня сиділа у великому ліжку в цей раз. На фото можна легко оцінити форми дівчата, які ледве вмістилися в тканину.

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