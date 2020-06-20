Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала пишні форми в незвичайному ракурсі

На фото Гюль показує себе в короткій спідниці і топі. Красуня сиділа на ліжку і позувала на тлі іграшки у вигляді ведмедя. Бахарі доповнила образ пишним укладанням волосся і яскравим макіяжем, а сама дивилася цілеспрямовано в камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сказала б тобі не турбуйся, але можливо це брехня", - написала Гюль.

Фанати поставили більше 3 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Чудово", "Люблю", "Так мило", "Я про тебе", "Божественна елегантність і грубі помилки", "Приголомшлива королева".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі показала незвичайний образ.

На фото красуня позувала в ніжному обтягуючому платті, на якому намальовані метелики, з величезним вирізом в зоні декольте. Можна відразу зауважити, що Гюль гуляла без білизни, а позувала на дорозі, спокусливо вигнувшись для фото. Бахарі доповнила образ стильним макіяжем і розпущеним волоссям.

Повідомлялося, що турецька модель Гюль Бахарі порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в облягаючому одязі.

Так, модель позує в облягаючому одязі, елегантно присівши. Як можна помітити, наряд прикрашен принтом у вигляді дракона, а на обличчі у Бахарі красується чорна маска. Сам знімок зірка ніяк не підписала, проте її прихильники були в захваті.

Нагадаємо, турецька Кардашьян в міні-спідниці показала, як любить на дивані

Також Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян в бездонному декольте показала, де її серце

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда турецька Кардашьян стиснула величезне декольте між рук



