Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала, як веселиться на пляжі в червоному бікіні

Модель славиться незвичайною фігурою і мініатюрними формами. При цьому дівчина зовсім не соромиться своєї досить тонкої фігури, а навпаки, вважає її ідеальною. Тому на пляжі дівчина завжди намагається виблискувати в досить мінімалістичному бікіні, що зовсім не приховують її достоїнств, повідомляє Politeka.net.

Емілі показала на новому кадрі, представленому в Instagram, як веселиться на пляжі і насолоджується сонячною погодою. Мокре волосся Емілі трохи заплуталися, але дівчина виглядала все одно дуже гаряче. Як відомо, вона активно доглядає за своїм тілом – шкірою – вранці і ввечері.

«Моя шкіра змінюється з погодою. Зараз я використовую що очищає гель-піну з календулою. Потім я наношу зволожуючий крем. Багато зволожуючих засобів не занадто швидко вбираються в шкіру, але цей проникає всередину відразу ж», - розповіла Емілі раніше.

Фанати відреагували на новий пост зірки:

«Алісса Вільялобос красивіше з найкращою фігурою», «😻😻😻😻 приємне тіло вдень і вночі 💜💜», «@ nelice_3 непритомність поштою 😃», «DAMN😋😋», «Боже мій!», «Цей фантастика 💋», Чудова дівчинка👏», «Гребанный щит», «Ти така худа😂😂😂😂😂😂, «Гарна Лінда».

До цього Емілі Ратаковски показала, як веселиться з Белою Хадід на пляжі. Як відомо, дівчата відомі завдяки своїм струнким і підтягнутим фигуром. Свої достоїнства Емілі і Белла демонструють з легкістю і без збентеження. Є моделями, одними з найпопулярніших у світі, дівчата також люблять епатувати публіку спільними появами.

Моделям вдається вражати мережа не тільки на показах і під час вечірок. Дівчата також люблять актиный відпочинок, тому вже не раз світилися під час розваг на пляжі. На одному з таких фото Емілі і Белла показали, як веселилися, роз'їжджаючи на скутері біля берега.

При цьому обидві красуні були в одних лише чорних бікіні, вдало подчеркнувших їх стрункі тіла. Фанати відразу ж відзначили, що ці дівчата "Ангели, яким подобається пустувати на пляжі".

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