Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) похвалилася достоїнствами в тісному бікіні

Красуня практично щодня радує шанувальників жаркими знімками у відвертих образах, пише Politeka.net. Так, зірка опублікувала спекотне фото в сторіз Instagram.

На знімку Кассандра постала в кольоровій хустці на голові та жовтому бікіні.

Тканина ліфчика впилися в груди зірки так, що вони навіть підстрибнули. Бюст, можна сказати, від одного незручного руху міг опинитися нагорі купальника. Тонкі бретельки додавали пікантності образу: "Ось це дині!".

Плавки натяглися на стегнах і сиділи ідеально.

Пишні груди, тонка талія, плоский живіт і ідеальні стегна - від цієї фігури нереально відірватися.

Також модель зробила гарний макіяж з акцентом на пишні вії, а її губи блищали від блиску.

Фото не отримало відкритої реакції від шанувальників, але, швидше за все, зірку завалили приємними повідомленнями в директ.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега розчахнула білий одяг і виставила напоказ пишні груди без білизни. Модель позувала, трохи зігнувшись.

Груди ледь не виставились повністю, але тим самим фото і стало ще гарячіше.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега наділа облягаючий топ, який підкреслив гідності без білизни. Тканина натягнулася на грудях і вигляд у Кассандри був досить гарячий.

Модель одягла маленькі шортики на високій посадці, які підкреслили її тонку талію і пишні стегна.

Нагадаємо також, що Кассандра Сьенега натягнула на соковиті груди маленькі трикутники купальника.

Верх бікіні на тонких бретельках ледь тримався і прикривав пишні груди.

Нагадаємо, зірка Playboy Кассандра Сьєнега заворожила божественним тілом у прозорому топі.

Також Politeka повідомляла про те, що зірка Playboy Кассандра Сьєнега виставила апетитні "булочки" в бікіні.

Politeka писала і про те, що зірка Playboy Кассандра Сьєнега розставила ноги в прозорому боді.