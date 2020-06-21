Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) похвалилася достоїнствами в тісному бікіні 

Красуня практично щодня радує шанувальників жаркими знімками у відвертих образах, пише Politeka.net. Так, зірка опублікувала спекотне фото в сторіз Instagram. 

На знімку Кассандра постала в кольоровій хустці на голові та жовтому бікіні. 

Тканина ліфчика впилися в груди зірки так, що вони навіть підстрибнули. Бюст, можна сказати, від одного незручного руху міг опинитися нагорі купальника. Тонкі бретельки додавали пікантності образу: "Ось це дині!".

Плавки натяглися на стегнах і сиділи ідеально.

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Пишні груди, тонка талія, плоский живіт і ідеальні стегна - від цієї фігури нереально відірватися. 

Також модель зробила гарний макіяж з акцентом на пишні вії, а її губи блищали від блиску. 

Фото не отримало відкритої реакції від шанувальників, але, швидше за все, зірку завалили приємними повідомленнями в директ. 

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега розчахнула білий одяг і виставила напоказ пишні груди без білизни. Модель позувала, трохи зігнувшись. 

Груди ледь не виставились повністю, але тим самим фото і стало ще гарячіше.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега наділа  облягаючий топ, який підкреслив гідності без білизни. Тканина натягнулася на грудях і вигляд у Кассандри був досить гарячий.

Модель одягла маленькі шортики на високій посадці, які підкреслили її тонку талію і пишні стегна. 

Нагадаємо також, що Кассандра Сьенега натягнула на соковиті груди маленькі трикутники купальника. 

Верх бікіні на тонких бретельках ледь тримався і прикривав пишні груди. 

Нагадаємо, зірка Playboy Кассандра Сьєнега заворожила божественним тілом у прозорому топі.

Також Politeka повідомляла про те, що зірка Playboy Кассандра Сьєнега виставила апетитні "булочки" в бікіні.

Politeka писала і про те, що зірка Playboy Кассандра Сьєнега розставила ноги в прозорому боді.