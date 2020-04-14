Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) позировала в откровенном костюме с заячьими ушками

Звезда опубликовала снимки в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото знаменитость предстала в голубом облегающем топе с сеточкой посередине и в таких же леггинсах.

Откровенный наряд обтянул сочные формы знаменитости. Верх едва прикрывал самое интимное. При этом модель наклонилась на одном из фото, чтобы фанаты могли насладиться видами ее роскошных объемов.

Талию подчеркнули лосины. Кроме этого, они обтянули ее сочные ягодицы и накаченные ножки, обутые в ролики.

Звезда распустила волосы и надела сверху заячьи ушки. На руке Сьенеги блестели браслеты.

Игривая Кассандра улыбалась или смыкала губы будто для поцелуя.

"Счастливой Пасхи всем. Даже если это не совсем так, как вы или я планировали, давайте все же сделаем все возможное, чтобы наслаждаться этими маленькими способами. 🕊", - подписала фото звезда "Playboy".

За 13 часов пост собрал более 7500 лайков и много комментариев.

Пользователи сети также поздравили красотку, пожелав ей всего наилучшего. Также они написали массу комплиментов ее фигуре, действительно, оценив ее по достоинству, ведь Кассандра будто неземная девушка.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в прозрачном боди с блестками на груди.

Хотя и самых интимных мест видно не было, все же можно было заметить большую грудь звезды. Она немного зажала ее руками по бокам, и та аж выпирала в таком тонком наряде.

Также виден упругий животик Сьенеги, который немного сморщился в результате принятой позы.

Завершил образ кокетливый обруч на голове, а также украшения на руке и длинный маникюр.

Напомним, звезда "Playboy" вспомнила молодость и показала всю свою красоту в черном белье.

Также Politeka сообщала о том, что модель "Playboy" в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый.

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