Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) порадовала подписчиков откровенным снимком

Звезда позировала в кресле в непринужденной позе, передает Politeka.net. Модель предстала в прозрачном боди с блестками на груди. Этой крошке слово "стыд" неизвестно.

Хотя и самых интимных мест видно не было, все же можно было заметить большую грудь звезды. Она немного зажала ее руками по бокам, и та аж выпирала в таком тонком наряде.

Также виден упругий животик Сьенеги, который немного сморщился в результате принятой позы.

Прозрачное боди подчеркнуло все достоинства фигуры звезды, на нее хочется смотреть постоянно.

Завершил образ кокетливый обруч на голове, а также украшения на руке и длинный маникюр.

Девушка задумчиво смотрела вдаль, приоткрыв губы.

За семь часов пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились фигурой звезды, а также ее очень привлекательной внешностью. По мнению людей, Кассандра выглядела не только очень горячо, но и в то же время очень женственно.

Напомним, модель "Playboy" Кассандра Сьенега прошлась по улице Лос-Анджелеса (США) в соблазнительном стиле.

Модель надела маленькие шортики на высокой посадке, которые подчеркнули ее тонкую талию и пышные бедра.

Сьенега держала в руке обруч и телефон. Волосы модели развевались на ветру. Образ завершали аксессуары и светло-желтая маска.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в бикини. Ее прелести едва не выпрыгивали из маленьких лифа и плавок.

Звезда натянула низ выше бедер, чтобы сделать свой образ более соблазнительным.

Модель наклонилась к камере и посмотрела в нее, закрыв глаза зеркальными очками.

Напомним, звезда "Playboy" вспомнила молодость и показала всю свою красоту в черном белье.

Также Politeka сообщала о том, что модель "Playboy" в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый.

Politeka писала и о том, что известная модель «тряхнула стариной» и засветила на камеру пышный бюст.