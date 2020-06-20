Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як в домашніх умовах приготувати рікотту - традиційний італійський сир

Як передає Politeka.net, оригінальним рецептом Клопотенко поділився у себе в соцмережах (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки). За словами шеф-кухаря, він відкрив для себе цей рецепт в одній з поїздок в Італію. Цей сир можна їсти сам по собі, можна додавати в салати або робити на його основі сирні десерти.

Для приготування вам знадобиться всього чотири інгредієнти:

2 л молока,

300 мл вершків 33%,

50 мл лимонного соку (сік 1 лимона),

1-2 щіпки солі.

Молоко необхідно підігріти на середньому вогні. Помішуючи, доведіть його до температури 60 градусів. За словами Клопотенка, в приготуванні сиру дуже важливо дотримуватися температурного режиму, тому потрібно використовувати кулінарний термометр.

До підігрітого молока потрібно додати вершки, після чого посолити і підігріти суміш до 75 градусів. На останньому етапі додаємо до суміші лимонний сік і нагріваємо суміш до 90-92 градусів. Доводити до кипіння молоко не потрібно. Для особливого смаку до суміші Клопотенко радить додати трохи лимонної цедри.

Після того, як суміш готова, візьміть марлю і застеліть нею сито. Злийте туди сироватку з каструльки. Масу, що залишилася, залиште в холодильнику для охолодження.

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