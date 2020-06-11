Рецепт простий, але виходить дуже смачно

Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як правильно приготувати оладки

За словами кухаря, існує маса рецептів оладок, але він хоче навчити своїх глядачів приготуванню ідеальних оладок середньої пишноти, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

Головний секрет оладок на кефірі - у ньому є молочні бактерії, які поїдають цукор і виділяють вуглекислий газ. При з'єднанні з борошном тісто стане трохи пишним.

Також Клопотенко не додавав в тісто багато цукру, бо вирішив подавати оладки з абрикосовим варенням з горіхами.

Для приготування на 6-8 порцій знадобляться:

кефір 300 мл;

яйце 1 шт;

цукор 1 ст. л.;

ванільний цукор 10г;

борошно пшеничне 200 гр;

сода 0,5 ст. л.;

соняшникова олія 3-5 ст. л.;

щіпка солі.

У миску налити кефір, додати яйце. Перемішати віночком. Додати сіль, цукор, ванільний цукор, соду. Перемішати віночком.

Далі - борошно і знову добре перемішати, щоб не було грудочок. По консистенції має бути густим, але несильно.

Накрити миску харчовою плівкою і залишити на 20-25 хвилин.

Після цього починати смаження: налити на добре розігріту сковороду невелику кількість олії і викладати по 1 ст. л. тіста. Смажити по хвилині з кожної сторони до рум'яного кольору.

Клопотенко пропонує подавати оладки з абрикосовим варенням, для якого знадобляться:

абрикосів 500 гр (можна заморожених);

цукру 250 гр;

волоських горіхів 50-75 гр.

Покласти в сотейник розрізані навпіл абрикоси (заморожені ягоди - попередньо розморозити). Засипати їх цукром, додати крупно порубані волоські горіхи. Варити варення 20 хвилин на середньому вогні.

Смак - справжнє захоплення.

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