Цей рецепт треба запам'ятати

Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом смачного салату

Клопотенко впевнений, що, в основному, при приготуванні салатів з молодої капусти, у людей ідеї закінчуються на простих рецептах, передає Politeka.net.

Проте кухар знає, як урізноманітнити меню, вирішивши обсмажити овоч на грилі та подати з креветками. "Повірте, це дуже смачно!", - запевняє Клопотнеко. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На дві порції:

½ качана молодої капусти;

150 г чищених креветок (або на свій смак);

1-2 зубчики часнику;

1 томат;

25 г волоських горіхів;

6-8 маслини з кісточкою (або без неї);

2 ст. л. йогурту без наповнювачів;

1 ст. л. рослинного масла;

10 г вершкового масла;

1 щіпка червоного меленого перцю;

1 щіпка фенхелю;

сіль, перець.

Половину качана розрізати уздовж навпіл і вирізати щільні частини, так капуста рівномірно приготується.

Зріз капусти щедро посипати сіллю і скропити рослинною олією. За 10-15 хвилин обсмажити капусту на сковороді гриль. Якщо половинка капусти велика, то можна також обсмажити її з іншого боку.

Креветки розморозити, прогріти на сковороді з вершковим маслом і дрібкою червоного меленого перцю.

Дрібно порубати часник, який зробить блюдо ароматніше. Половину томату нарізати невеликими кубиками та з'єднати з часником. Другу половину томату натерти на крупній тертці. Гострим ножем порізати 25 г волоських горіхів.

На тарілку викласти обсмажену капусту зрізом вгору. Поверх капусти викласти нарізані кубиками томати. Для соковитості полити м'якоттю томату, натертою на крупній тертці.

Додати підігріті креветки, посипати дрібкою зерен фенхелю, додати маслини та горіхи. Полити капусту йогуртом і додати сіль, чорний мелений перець або сухий перець чилі.

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