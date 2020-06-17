Це зовсім не складно

Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати "пухкий бісквіт"

Рецепт смачної страви кухар опублікував у своєму Instagram, передає Politeka.net. Секрет приготування пирога - збиті вершки і свіжа полуниця.

"Смачно до метеликів у роті. Мені від цього страшно, тому що я хочу бути зухвалим, твердим і струнким, а з цими пирогами поступово стаю м'яким ведмедиком з сексуальним животиком", - написав Клопотенко.

Для приготування знадобляться:

3 яйця;

150 гр цукру;

110 гр борошна;

вершки 33%;

цукрова пудра;

полуниця.

Яйця збиваємо в густу піну (можна міксером). Поступово додаємо цукор і продовжуємо збивати. Швидко і акуратно, щоб не осіла піна, вводимо борошно. Випікаємо при температурі 180 градусів 30-35 хвилин.



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Після дати охолонути бісквіту, збиваємо вершки з цукровою пудрою, гарненько покриваємо бісквіт і хаотично засипаємо зверху полуницею.

Можна зверху посипати свіжомеленим перцем і квітками жасмину.

"Їжте і насолоджуйтеся життям", - порадив шеф-кухар.

Нагадаємо, існує безліч рецептів бісквіта. Так, вперше вершковий бісквіт був виготовлений у 1891 році. Рецепт геніальний, хоча і простий - борошно, яйця, цукровий пісок, з яких може вийти багатошаровий торт, здобний кекс, невагоме тістечко, апетитний рулет, ароматні пряники і хрустке печиво.

Солодкі бісквіти зазвичай їдять як закуску і можуть містити шоколад, фрукти, джем, горіхи або навіть використовуються у вигляді сендвічів з іншими начинками. Несолодкі бісквіти, частіше названі крекерами або хрусткими хлібцями.

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