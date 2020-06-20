Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как в домашних условиях приготовить рикотту - традиционный итальянский сывороточный сыр

Как передает Politeka.net, оригинальным рецептом Клопотенко поделился у себя в соцсетях (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). По словам шеф-повара, он открыл для себя этот рецепт в одной из поездок в Италию. Этот сыр можно кушать сам по себе, можно добавлять в салаты или делать на его основе творожные десерты.

Для приготовления вам понадобится всего четыре ингредиента:

2 л молока,

300 мл сливок 33%,

50 мл лимонного сока (сок 1 лимона),

1-2 щепотки соли.

Молоко необходимо подогреть на среднем огне. Помешивая, доведите его до температуры 60 градусов. По словам Клопотенко, в приготовлении сыра очень важно соблюдать температурный режим, поэтому нужно использовать кулинарный термометр.

К подогретому молоку нужно добавить сливки, после чего посолить и подогреть смесь до 75 градусов. На последнем этапе добавляем к смеси лимонный сок и нагреваем смесь до 90-92 градусов. Доводить до кипения молоко не нужно. Для особенного вкуса к смеси Клопотенко советует добавить немного лимонной цедры.

После того, как смесь готова, возьмите марлю и застелите им сито. Слейте туда сыворотку из кастрюльки. Оставшуюся массу оставьте в холодильнике для охлаждения.

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