Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розкрив рецепт страви на сніданок, обід і вечерю

За словами відомого кухаря, сандвічі - це найзручніше блюдо для будь-якого часу доби, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). На їх приготування не потрібно витрачати багато часу і їх зручно брати з собою.

"Сьогодні я розповім вам, як приготувати божественний сендвіч з ніжною скумбрією, овочами і чудовим соусом. Вам неодмінно треба це спробувати!", - йдеться в повідомленні Клопотенко.

Для приготування знадобляться:

маринована скумбрія 1 шт;

солоний огірок 1 шт;

свіжовичавлений апельсиновий сік 2-3 ст. л. (+1 ч. л. цедри);

жовток 2 шт;

масло 100 гр;

томат 1 шт;

скибочки хліба 2 шт (на свій смак);

сіль/перець за смаком.

Мариновану скумбрію укласти на деко з пергаментом, запікати 15 хвилин на 200 градусів.

Нарізати огірок тонкими слайсами під кутом 45 градусів. Помідор нарізати півкільцями. Далі - підсушити скибочки хліба кілька хвилин у духовці.

Тепер готуємо соус голандез: у вогнестійку миску відокремити два жовтки, додати апельсинового соку і цедру, порізану ножем на смужки.

Миску ставимо на парову баню, помішуємо віночком, щоб яйця не прилипли; і додаємо за смаком сіль і перець.

Після того, як суміш прогріється, додаємо кубики теплого вершкового масла, помішуємо до розтоплення. По мірі розчинення, кубики додаємо один за іншим. Соус повинен загуснути, але не перетворитися в омлет, тому можна іноді прибирати миску з парової лазні.

Далі переходимо до готової скумбрії, яку потрібно розбирати від кісток на невеликі шматки.

Формуємо сендвіч: підсушений шматок хліба добре змастити соусом і рівномірно розкладіть огірки. Викласти шматочки скумбрії, далі викладіть шар помідорів і посипати їх цедрою апельсина. Знову полити соусом. Накрити другим шматком хліба, трохи притисніть і відразу подавайте до столу.

Решту риби, без голови і хребта, можна викласти на тарілку і полити соусом голандез. В результаті з однієї риби ми отримаємо дві цілісних страви! Дуже смачно!

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