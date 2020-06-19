Пишногруда вокалістка української групи KAZKA Олександра Зарицька стала жертвою аферистів

Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Як стало відомо, шахраї розгорнули величезну рекламну кампанію, використовуючи її ім'я. У мережі вони продавали якийсь засіб, заявляючи, що Зарицька схудла саме завдяки йому.

«Увага! Я ніколи не приймала ніяких препаратів для схуднення! Кілька тижнів ви мені пишете в різних соцмережах і питаєте, чи правда, що я пила якісь таблетки для схуднення. НІ! Це не так! Не вірте в чудодійні методи схуднення завдяки пігулкам, чаїв або ще якимсь дивним засобам!», - написала Зарицька.

За кілька годин пост зірки зібрав понад 1,5 тисячі лайків. В коментарях відписалася відома українська реперша Alyona Alyona, відома своїми пишними формами. Вона зазначила, що теж з таким стикалася.

«Вітаю в нашому колі тих, чиїм іменем прикриваються торгаші лайна», - написала зірка.

Шанувальники бурхливо відреагували на новину.

«Ознака популярності - це коли ти з'являєшся в фейкових статтях про схуднення хахаха», «Вся стрічка в фейсбуці забита цією рекламою», «мадам вас цінують за ваш талант, а схуднення це друге запитання», «Аферистам не вдалося бізнес прокрутити», - пишуть користувачі мережі.

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