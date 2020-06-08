Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала свою красу, забувши про сором

На фото красуня позує в топі, який ледве вмістив пишний бюст Олександри. Образ Зарицька доповнила яскравим макіяжем та манікюром. На лобі можна побачити малюнок у вигляді півмісяця. Невідомо, чи це фільтр або зірка собі його намалювала. Фотографія вийшла максимально соковитою і спокусливою, адже була зробила максимально крупним планом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли нічого написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться написати: "Гармата".

Раніше ми повідомляли, що 27-річна вокалістка української групи KAZKA Олександра Зарицька приголомшила гарячими рухами - радіючи на зло хейтерам.

Артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в нескромном вигляді - крихітних чорних плавках і вільної футболці зеленого відтінку.

У такому вигляді, без штанів, зірка пустилася в танок. Саша повернулася до камери спиною, швидко перебираючи ногами і активно махаючи руками.

Повідомлялося, що 27-річна українська співачка Олександра Зарицька, спокусила стильним кадром з дівчатами.

Цього разу зірка поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому з'явилася в незвичайному образі разом з кількома дівчатами - колегами в латексі і таких же рукавичках.

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