Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе без зайвих прикрас
На фото Зарицька позувала без одягу, коли її знімали по груди. Волосся у красуні були розпущені, а сама Олександра розвернулася спиною до камери, щоб нічого не засвітити. Співачка дивилася в камеру, коли ділили фото і з-за цього воно вийшло дуже ніжним і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Думаємо про нові дати нашого туру. Коли, на вашу думку, ми з вами зможемо побачитися і заспівати вживу всі улюблені пісні?", - написала Зарицька.
Пристрасна Кардашьян повністю роздяглася й показала подарунки природи: "Райська насолода"
Пишногруда Мейхер розсунула ноги, повторивши рекорд Волочкової: «Персик!»
Розкішна Джей Ло потрясла зухвалою позою, широко розставивши ноги: "Це занадто..."
Кароль переплюнула Каменських неймовірною красою, знімок облетів мережу: «Краща!»
Фанати встигли поставити майже чотири тисячі лайків і написали кілька коментарів:
"Красуня, приїжджайте будь ласка після карантину в Чернігів", "На кінець червня ставте", "Не раніше 2021 року, думаю", "Дуже красива", "Бомба".
Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, привітала маму і показала подарунок для неї.
На фото Саша позує в чорній кофті і розпущеним волоссям. Зарицька стояла в під'їзді, а в руках можна побачити величезний букет троянд, який вона приготувала для своєї мами, щоб привітати її зі святом.
Повідомлялося, що українська співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька зізналася, що розірвала стосунки з хлопцем-іноземцем.
Подробицями особистого життя зірка поділилася в програмі "Ранок з Україною".
Коли пара познайомилася, хлопець не знав, що Сашко – співачка. Вони весело проводили час удвох і зустрічалися за кордоном.
Нагадаємо, пишнотіла солістка KAZKA подратувала оголеним тілом у ванній
Також Politeka писала, що соковита солістка KAZKA зняла з себе все і побешкетувала у ванній, засвітивши зайве
Також Politeka повідомляла, что пишнотіла солістка KAZKA зняла все зайве і виставила напоказ свої квіточки