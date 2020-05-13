Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе без зайвих прикрас

На фото Зарицька позувала без одягу, коли її знімали по груди. Волосся у красуні були розпущені, а сама Олександра розвернулася спиною до камери, щоб нічого не засвітити. Співачка дивилася в камеру, коли ділили фото і з-за цього воно вийшло дуже ніжним і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Думаємо про нові дати нашого туру. Коли, на вашу думку, ми з вами зможемо побачитися і заспівати вживу всі улюблені пісні?", - написала Зарицька.

Фанати встигли поставити майже чотири тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Красуня, приїжджайте будь ласка після карантину в Чернігів", "На кінець червня ставте", "Не раніше 2021 року, думаю", "Дуже красива", "Бомба".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, привітала маму і показала подарунок для неї.

На фото Саша позує в чорній кофті і розпущеним волоссям. Зарицька стояла в під'їзді, а в руках можна побачити величезний букет троянд, який вона приготувала для своєї мами, щоб привітати її зі святом.

Повідомлялося, що українська співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька зізналася, що розірвала стосунки з хлопцем-іноземцем.

Подробицями особистого життя зірка поділилася в програмі "Ранок з Україною".

Коли пара познайомилася, хлопець не знав, що Сашко – співачка. Вони весело проводили час удвох і зустрічалися за кордоном.

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