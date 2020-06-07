27-річна вокалістка української групи KAZKA Олександра Зарицька приголомшила гарячими рухами - радіючи на зло хейтерам

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в нескромному вигляді - крихітних чорних плавках і вільній футболці зеленого відтінку (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

В такому вигляді, без штанів, зірка пустилася в танок. Саша повернулася до камери спиною, швидко перебираючи ногами і активно махаючи руками. Дівчина без тіні збентеження потрясла видатними "булочками".

"Настрій: танцювати для всіх хейтерів 😈 п. с. Скоро прем'єра нового треку! Ось і святкуємо 👽", - пояснила причину веселощів Зарицька.

Користувачі вмить кинулися коментувати побачене, при чому багато хто встав на бік Саші - мовляв, молодець, що не соромиться бути самою собою. Правда, деякі боязко нагадали про норми пристойності.

До речі в тих же коментарях співачка уточнила, чому була в таком вигляді: "Я в купальнику, бо купатися в океані збиралась!"

"Клас.. без комплексів..👏👏👏 чарівна 😊"

"Головне бути щасливою 😍❤️"

"Нє ну норми пристойності ніхто не відміняв"

"Хейтери просто невдахи та зависники .... Саша, танцюй нам на радість....Ти крута, прорив нового покоління і просто фантастична персона. ДЯКУЮ!"

"Мама рідна 😱"

"Дикі танці❤️"

"Ви впевнені, що це нормально?"

"Крута!)))) правильно, треба жити на всю котушку і пофіг на хейт"

Раніше ми повідомляли, Зарицька здивувала мега яскравим макіяжем у рожевих тонах. Дівчина похвалилася видом в "сторіз".

Нагадаємо, 22-річна сестра пишнотілу солістки KAZKA заінтригувала українців

Також Politeka писала, що соковита солістка KAZKA зняла з себе все і побешкетувала у ванній, засвітивши зайве