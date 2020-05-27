Відома актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після ролі у фільмі про Джеймса Бонда, здивувала рідкісним архівним фото

Як передає Politeka.net у себе в Instagram красуня опублікувала старий знімок, на якому їй близько 4-5 років. Як відомо, Куриленко народилася і виросла в Бердянську, тому це фото було зроблено в Україні. На колажі, який зроблено в фотошопі, зображено дві Ольги – одна маленька, а друга доросла, але ще дуже юна.

«Я з маленькою мною», - підписала фото Куриленко.

За кілька годин її пост зібрав близько 14 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Дуже красива дівчина, маленький Ангел», «Взагалі не змінилася!!! Гарненька», «Як мама і дочка», «Обидві дуже милі», «Геніальна ідея», «Так гарно, коли ти посміхаєшся, ти схожа на маленького кота», «Килим на стіні це по-нашому», «Килим на стіні круто!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко поділилася кадром, на якому з'явилася без макіяжу, не соромлячись свого природного виду. Як виявилося, актриса вирішила зробити собі чолку, яка вийшла кучерявою. Шанувальники звернули увагу, що у Куриленко під очима були синці.

Крім цього, нещодавно актриса показала фото зі зйомок фільму, на якому вона була в білизна.

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