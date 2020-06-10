Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, похвалилася відпочинком у Франції
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Сьогодні ввечері о 21:05 чекай мене у Франції у Романс-сюр-Ізер», - коротко говориться у повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Куриленко позує разом з двома чоловіками в машині. А на іншому кадрі зірка також з двома незнайомцями, яких обіймає на тлі літака.
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«Молодця! Українська красуня!», «Побіжно і з першого погляду здалося, що Микола Басков в центрі», «вау, Оля. А хто це з вами?», «красуня», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома після фільму про Джеймса Бонда, поділилася розкішним фото в купальнику.
у себе в Instagram красуня опублікувала одну з фотографій, які зробив для неї фешн-фотограф Ван Малдер. Після серії фото, на яких Куриленко позувала розпатлана і без макіяжу, цей знімок став справжнім подарунком для шанувальників.
Ольга була одягнена в бордовий купальник без лямок і солом'яний капелюшок. Вона була мокрою, тому її пишні груди випирала, головне достоїнство проглядалося через мокру тканину. Актриса спокусливо дивилася в кадр, що додало фото особливої пікантності.
Нагадаємо, що Ольга Куриленко підкорила видом в мереживній корсеті: "найкрасивіша жінка!".
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