ROMANCE! Ne ratez pas les 2 prochains épisodes ce mercredi sur @france2 Pour ceux qui n’ont pas encore vu les 2 premiers, rdv sur www.france.tv _______________________________________________________ #Romance #FranceTV #FTV #Paris #PierreDeladonchamps #OlgaKurylenko #Simonabkarian #BarbaraSchulz #PierrePerrier #HerveHadmar #France2 #Amour #amourinterdit