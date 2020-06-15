Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після ролі у фільмі про Джеймса Бонда, поділилася кадрами з нового серіалу, в якому вона знімається

Як передає Politeka.net, серію фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото актриса була відображена в обіймах молодого красеня – актора, з яким вона грає в серіалі. На першому фото вони просто обнімалися, а на другому чоловік цілував Куриленко в шию. Вона, в свою чергу, закрила очі від задоволення.

Крім цього, актриса поділилася своїми особистими фото, на яких вона постала одна в красивому платті близько моря.

«Романтика! Не пропустіть наступні 2 епізоди в цю середу», - проанонсувала Куриленко серіал зі своєю участю.

В коментарях зірці залишили масу компліментів з приводу її зовнішності.

«Ви неймовірно чудова і приголомшливо красива жінка», «Ех!!! Хороша!!», «Дуже чуттєво», «Я б хотів романтики, як ніби ти остання жінка на Землі!», «Вау, вона може говорити по-французьки», «Добре подивившись фільм про минулу ніч, я зрозумів, що тебе там не було досить довго!», «Вчора дивився фільм з тобою))) так і не зрозумів фільму, не міг відірватися від тебе», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко поділилася старими фото, на яких їй близько 4-5 років. Як відомо, Куриленко народилася і виросла в Бердянську.

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