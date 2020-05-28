Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, показала розкішну фігуру в наряді без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Поверніть назад четвер», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Куриленко позує в пікантному вбранні без білизни, виставивши напоказ розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«До чого ж гарна», «ось це королева», «Олькааа!!! Краса ненаглядна», «красуня», «дуже дуже красиво», «Ольга, ви, як завжди неперевершені!!! Здоров'я Вам та нових робіт!», «божественна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома після фільму про Джеймса Бонда, поділилася розкішним фото в купальнику.

у себе в Instagram красуня опублікувала одну з фотографій, які зробив для неї фешн-фотограф Ван Малдер. Після серії фото, на яких Куриленко позувала розпатлана і без макіяжу, цей знімок став справжнім подарунком для шанувальників.

Ольга була одягнена в бордовий купальник без лямок і солом'яний капелюшок. Вона була мокрою, тому її пишні груди випирала, головне достоїнство проглядалося через мокру тканину. Актриса спокусливо дивилася в кадр, що додало фото особливої пікантності.

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