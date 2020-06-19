Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда, появилась на страницах одного из европейских журналов

Как передает Politeka.net, красотка снялась для журнала в весьма необычном и откровенном виде. Актриса была одета в рубашку, которую она расстегнула, засветив нижнее белье и плоский животик. Но этого Куриленко показалось мало и она спустила лосины, опустив их до весьма пикантной зоны.

За час пост Куриленко оценили более 12 тысяч человек. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Ольга, я люблю тебя, выйди за меня замуж», «Невероятная», «Ангел», «Вау», «Хорошая фотография! Мне очень нравится!», «Шикарная», «Идеальное тело, несравненная красавица, что тут ещё сказать ;)», - пишут пользователи сети.

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Mon interview dans @parismatch_magazine pour la série Romance sur @france2 actuellement. #serie #romance #amour #actrice #france #tv #thriller #miniserie #francais #parismatch #france2

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A post shared by Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) on

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко позировала в пикантном наряде без белья. Красотка выбрала для выхода в свет платье-бюстье, которое оголило ее плечи и зону декольте. Она собрала волосы, чтобы сделать акцент на своей длинной шее.

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#ThrowbackThursday

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Кроме этого, недавно украинская красотка похвалилась жарким летним кадром. Актриса была одета в мокрый купальник, в котором прекрасно было видно ее пышную грудь. Образ девушка дополнила соломенной шляпкой. Она соблазнительно смотрела в кадр.

Напомним, что Ольга Куриленко очаровала редким кадром, сделанным в Украине: «Это по-нашему».

Как сообщала Politeka, Куриленко взбудоражила интимными кадрами с молодым красавцем: «Не мог оторваться от…».

Также Politeka писала, что украинскую девушку Бонда застукали в окружении двух незнакомцев: «Молодца!».