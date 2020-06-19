Одна з головних моделей «Victoria’s Secret» Ельза Хоск поділилася відвертим фото в розкішному платті
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram модель опублікувала фото, на якому постала в прозорій світлій сукні. Наряд обтягнув ідеальну фігуру Хоск, але пікантності фото надав той факт, що дівчина не стала надягати під нього нижню білизну.
Хоск вигнулась на ліжку, як кішечка, в результаті чого погляд впав на її груди, які випирали через тонку тканину. Ефектна блондинка просто звела з розуму своїх шанувальників за допомогою цього фото.
За півгодини пост зірки зібрав понад 55 тисяч лайків. В коментарях дівчині залишили масу компліментів.
«Гаряча», «Красива і мила леді», «Так гарно і чудово», «Ви прекрасні, як квіти», «Красуня», «Ельза, ти богиня», «Які великі очі», «Ніжна квіточка», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Ельза Хоск поділилася відвертими фото в білизні з нової колекції Victoria’s Secret. Красуня вибрала для фотосесії блакитний комплект з прозорими трусиками. Дівчина без сорому спустила штани, показавши на камеру ніжні трусики.
Крім цього, нещодавно модель позувала в спокусливому купальнику бузкового кольору. Дівчина виглядала в ньому чудово.
Нагадаємо, що Ельза Хоск в мініатюрному бікіні засвітила найсолодші місця: «Як з іншої планети».
Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск з Victoria’s Secret без штанів показала своє головне достоїнство: «Нереальний вигляд».
Також Politeka писала, що Ельза Хоск відмовилася від білизни заради пікантних кадрів: «Ого як стирчать».