Одна из главных моделей «Victoria’s Secret» Эльза Хоск поделилась откровенным фото в роскошном платье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала фото, на котором предстала в прозрачном светлом платье. Наряд обтянул идеальную точеную фигуру Хоск, но пикантности фото придал тот факт, что девушка не стала надевать под платье нижнее белье.

Хоск выгнулась на кровати как кошечка, в результате чего взгляд упал на ее грудь, которая выпирала через тонкую ткань. Эффектная блондинка просто свела с ума своих поклонников при помощи этого фото.

За полчаса пост звезды собрал более 55 тысяч лайков. В комментариях девушке оставили массу комплиментов.

«Горячая», «Красивая и милая леди», «Так красиво и великолепно», «Вы прекрасны, как цветы», «Красотка», «Эльза, ты богиня», «Какие большие глаза», «Нежный цветочек», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск поделилась откровенными фото в белье из новой коллекции Victoria’s Secret. Красотка выбрала для фотосессии голубой комплект с прозрачными трусиками. Девушка без стыда спустила штаны, показав на камеру нежные трусики.

Кроме этого, недавно модель позировала в соблазнительном купальнике сиреневого цвета. Девушка выглядела в нем превосходно.

Напомним, что Эльза Хоск в миниатюрном бикини засветила самые сладкие места: «Как с другой планеты».

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск из Victoria’s Secret без штанов показала свое главное достоинство: «Нереальный вид».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск отказалась от белья ради пикантных кадров: «Ого как торчат».