Модель популярного бренду Victoria’s Secret Ельза Хоск блиснула головним достоїнством у вбранні без штанів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Привіт підбори, давно не бачилися», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Хоск позує у вбранні без штанів, закинувши ногу за ногу. На зірці красується одна сорочка, яку вона вирішила доповнити елегантним корсетом. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Нереальний вигляд», «мама дорога», «королева», «у мене від такої краси дар мови відібрало», «бомбезний», «богиня», «ти неймовірна», «дівчина мрії», «вся в мріях якась», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель Victoria’s Secret Ельза Хоск показала головну гордість в тісному топі.

Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ельза вирішила прогулятися на пляж. Вона одягла короткий топ спортивного типу, під який не стала надягати білизну. Її груди чудово проглядалася через тонку тканину. Вниз Ельза одягла довгу спідницю, а зверху накинула светр.

Варто відзначити, що Хоск зробила додатковий кадр, щоб шанувальники могли розглянути її ідеальний бюст.

Нагадаємо, що ніжна Ельза Хоск з Victoria’s Secret розвалилася на ліжку, засвітивши найсмачніші місця: «Нічого собі».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ельза Хоск з Victoria’s Secret спустила штани, засвітивши прозорі трусики: «Бомба».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск з Victoria’s Secret в мініатюрному бікіні засвітила найсолодші місця: «Як з іншої планети».