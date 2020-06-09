Відома модель, зірка бренду «Victoria’s Secret» Ельза Хоск поділилася яскравими кадрами з пляжу

Стильна блондинка опублікувала серію відвертих знімків у себе в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина була одягнена в мініатюрний купальник, який ледь прикрив її пишні груди. На фото можна чудово розгледіти тонку талію Хоск, її спокусливі вигини і прекрасну фігуру. На голові у моделі була пов'язка, яка надала особливого шарму образу.

За півгодини пост Хоск про море зібрав понад 70 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили масу компліментів.

«Як з іншої планети», «Ти прекрасніше моря», «Як тобі вдається залишатися красивою під палючим сонцем?», «Гаряча», «Фантастична! Приголомшлива! Люблю тебе», «Ангел», «Ти неймовірно красива», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск постала абсолютно голою на одному з фото. Красуня прикрила груди руками, але це не завадило фанатам розгледіти її округлості. Ельза зробила довгий хвіст з рівного шовковистого волосся, яке трохи прикрило оголені частини тіла.

Крім цього, нещодавно модель влаштувала фотосесію на природі, де вона постала без білизни в легкій довгій сукні. Через тонку тканину чудово проглядалися груди моделі.

Нагадаємо, що незрівнянна Ельза Хоск випятила свою красу в крихітному топі: це тільки початок.

Також Politeka писала, що Ельза Хоск з Victoria’s Secret блиснула струнким тілом в міні-бікіні: "Як берізка".

А ще Politeka повідомляла, що ніжна Ельза Хоск розвалилася на ліжку, засвітивши найсмачніші місця: «Нічого собі».