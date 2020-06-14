До відвертих фото їй не звикати

Відома модель Victoria’s Secret Ельза Хоск показала головну гордість в тісному топі

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ельза вирішила прогулятися на пляж. Вона одягла короткий топ спортивного типу, під який не стала надягати білизну. Її груди чудово проглядалися через тонку тканину. Вниз Ельза одягла довгу спідницю, а зверху накинула светр.

Варто відзначити, що Хоск зробила додатковий кадр, щоб шанувальники могли розгледіти її ідеальний бюст.

«Пляжний день», - підписала фото модель.

За півгодини пост зібрав майже 40 тисяч лайків. В коментарях моделі залишили масу компліментів.

«Яка ти красуня», «Ця спідниця супер», «Вау», «Так сонячно», «Це тіло», «Так гарно, дивно, прекрасно, люблю тебе», «Ого як стирчать», «Чудова Ельза», «У неї кращий стиль», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск подражнила шанувальників спокусливим фото. Блондинка позувала в рожевому бікіні, а вниз одягла штани. Вона стояла біля квітів, хоч і сама виглядала як квіточка. Її пишні груди ледь не випригували з купальника. Волосся модель намочила, щоб образ був завершеним.

Нагадаємо, що ніжна Ельза Хоск з Victoria’s Secret розвалилася на ліжку, засвітивши найсмачніші місця: «Нічого собі».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ельза Хоск з Victoria’s Secret спустила штани, засвітивши прозорі трусики: «Бомба».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск з Victoria’s Secret в мініатюрному бікіні засвітила найсолодші місця: «Як з іншої планети».