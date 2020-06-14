Відома модель Victoria’s Secret Ельза Хоск показала головну гордість в тісному топі
Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ельза вирішила прогулятися на пляж. Вона одягла короткий топ спортивного типу, під який не стала надягати білизну. Її груди чудово проглядалися через тонку тканину. Вниз Ельза одягла довгу спідницю, а зверху накинула светр.
Варто відзначити, що Хоск зробила додатковий кадр, щоб шанувальники могли розгледіти її ідеальний бюст.
«Пляжний день», - підписала фото модель.
За півгодини пост зібрав майже 40 тисяч лайків. В коментарях моделі залишили масу компліментів.
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«Яка ти красуня», «Ця спідниця супер», «Вау», «Так сонячно», «Це тіло», «Так гарно, дивно, прекрасно, люблю тебе», «Ого як стирчать», «Чудова Ельза», «У неї кращий стиль», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Ельза Хоск подражнила шанувальників спокусливим фото. Блондинка позувала в рожевому бікіні, а вниз одягла штани. Вона стояла біля квітів, хоч і сама виглядала як квіточка. Її пишні груди ледь не випригували з купальника. Волосся модель намочила, щоб образ був завершеним.
Нагадаємо, що ніжна Ельза Хоск з Victoria’s Secret розвалилася на ліжку, засвітивши найсмачніші місця: «Нічого собі».
Як повідомляла Politeka, безсоромна Ельза Хоск з Victoria’s Secret спустила штани, засвітивши прозорі трусики: «Бомба».
Також Politeka писала, що Ельза Хоск з Victoria’s Secret в мініатюрному бікіні засвітила найсолодші місця: «Як з іншої планети».