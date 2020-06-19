Молода дружина телеведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренко похвалилася розкішною фігурою

У себе в Instagram дівчина опублікувала фото зі зйомок, передає Politeka.net. Красуня була одягнена в спокусливе синє плаття з глибоким декольте. Сукня обтягнула її шикарну фігуру, пишні стегна і апетитні груди. Дівчина посміхалася і дивилася в камеру. Її волосся було акуратно укладене.

«Давайте начистоту - ну хто займався спортом на карантині?) Тепер спорту буде більше!... #зірковийспорт повертається в ефір! Можна дивитися навіть з бігової доріжки))», - зазначила ведуча.

У коментарях почали хвалити дівчину, а також розповідати про свої спортивні досягнення на карантині.

«Яка гарна», «Ми любимо те, що Діма нещодавно знімав в сторіс - смачну кухню, а спорт вже як доповнення», «Займалася і все одно мало, бо на кухню хід не замурували», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олександра Кучеренко показала, як проводить час на вихідних. Красуня, як відомо, активно займається спортом, тому не втрачає можливість, щоб активно провести час. На свіжому фото вона позувала в стильних джинсах, кедах і чорній куртці. Дівчина була на велосипеді.

Нагадаємо, що Олександра Кучеренко подражнила молодим тілом у вишиванці: чоловік буде в захваті.

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