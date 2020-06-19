Молодая жена телеведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко похвасталась роскошной фигурой

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото со съемок, передает Politeka.net. Красотка была одета в соблазнительное синее платье с глубоким декольте. Платье обтянуло ее шикарную фигуру, пышные бедра и аппетитную грудь. Девушка улыбалась и смотрела в камеру. Ее волосы были аккуратно уложены.

«Давайте начистоту - ну кто занимался спортом на карантине?) Теперь спорта будет больше!... #зірковийспорт возвращается в эфир! Можно смотреть даже с беговой дорожки))», - отметила ведущая.

В комментариях стали хвалить девушку, а также рассказывать про свои спортивные достижения на карантине.

«Какая красивая», «Мы предпочитаем то, что Дима недавно снимал в сторис - вкусную кухню, а спорт уже как дополнение», «Занималась и все равно мало,потому что на кухню ход не замуровали», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко показала, как проводит время на выходных. Красотка, как известно, активно занимается спортом, поэтому не упускает возможность, чтобы активно провести время. На свежем фото она позировала в стильных джинсах, кедах и черной куртке. Девушка была на велосипеде.

Напомним, что Александра Кучеренко подразнила молодым телом в вышиванке: муж будет в восторге.

Как сообщала Politeka, Дмитрий Комаров признался, чем его порадовала в день рождения красотка-жена: «Разбудила и…».

Также Politeka писала, что жена Дмитрия Комарова посветила молодым телом в красном экстра-мини: фото завораживает.