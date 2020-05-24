Дружина відомого українського мандрівника та телеведучого Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренка показала, як проводить час на вихідних

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала нове фото, на якому попозувала в стильних джинсах, кедах і чорної шкіряної куртки, під яку одягла червону водолазку. Красуня була в сонцезахисних окулярах і на велосипеді, передає Politeka.net.

«Ну а у вас як неділю?))

P. s. Велолюбителі, підкажіть самі класні місця, де катаєтесь в Києві😎», - звернулася Кучеренко до фоловерам.

Її геолокація показала, що Олександра була в парку на ВДНГ на проспекті Академіка Глушкова.

«Які шикарні ногииии! ❤️», «Клааас! Велосипед 👏👏👏», «Сашенька! На ВДНГ ідеально кататися! Є ще Пуща! Там чудово, чисте повітря і небагатолюдно», - пишуть в мережі.

Як відомо, Олександра Кучеренка 22 роки. У 2016 році вона стала володаркою титулу «Міс Україна». Красуня веде телепередачу «Зоряний спорт» на каналі ICTV. У 2019 році вона вийшла заміж за Дмитра Комарова.

Раніше ми писали, що Олександра Кучеренка влаштувала відверту фотосесію у ванній. Модель позувала в одному білому халатику, який спустила з плеча. Зірка посвітила шовковим тілом, трохи показавши пікантні місця.

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