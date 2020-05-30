Дружина відомого українського мандрівника та телеведучого Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренко привітала улюблене місто з днем народження

Як відомо, «свій» день столиця відзначає в останні вихідні травня, передає Politeka.net. Олександра з цього приводу поділилася на сторінці в Instagram зворушливим привітанням, опублікувавши нове фото.

На знімку дівчина позує в червоній облягаючій міні-сукні, що в деталях підкреслює ідеальну фігуру Олександри, і босоніжках.

Вона стоїть біля вікна на всю стіну, внизу за яким видніється храм, і дивиться вдалину.

«Сьогодні Київ у сльозах дощу... Але ми то знаємо, як він прекрасний, коли усміхається! З Днем народження, Київ❤️ Не засмучуйся - все обов'язково буде добре)) p.s. А можна Київський торт з доставкою додому?😂», – підписала вона знімок.

У коментарях шанувальники не змогли обійти стороною красу дівчини.

«Яка фігурка😍», «Олександра, Ви дуже гарна! 🥰🥰🥰 чому так рідко виставляєте фото і пости? P. S. Обожнюю Київський торт🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤», «найкрасивіша❤️😍», «Красуня, як трояндочка, струнка, як берізонька😊😍», – пишуть під фотографією.

Раніше ми розповідали про те, що Кучеренко показала, як проводить час на вихідних. На своїй сторінці в соцмережі зірка опублікувала нове фото, на якому попозувала в стильних джинсах, кедах і чорній шкіряній куртці, під яку одягла червону водолазку. Красуня була в сонцезахисних окулярах і на велосипеді.

Її геолокація показала, що Олександра була в парку на ВДНГ на проспекті Академіка Глушкова.

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