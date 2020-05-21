Дружина відомого українського мандрівника та телеведучого Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренко показала, як виглядала до заміжжя

Архівне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, приурочивши його до святкування Дня вишиванки, передає Politeka.net. На фото красуня була одягнена в розкішну вишиту сукню. Вона оголила свої плечі, що надало особливої пікантності знімку. Саша широко посміхалася і дивилася в кадр. Її волосся діставали до пояса – таким воно було довгим.

«На цьому фото мені 17 років, і це - моя перша вишиванка. Робили її на замовлення в моєму рідному Дніпрі, а пояс до неї я купила вже на Андріївському узвозі, коли переїхала до Києва. Потім була ця, одна з перших моїх професійних фотосесій», - почала згадувати зірка.

Зараз Олександрі Кучеренко 22 роки. У 2016 році вона стала володаркою титулу «Міс Україна». Красуня веде телепередачу «Зоряний спорт» на каналі ICTV. У 2019 році вона вийшла заміж за Дмитра Комарова.

За кілька годин архівний знімок Олександри зібрав понад 6 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Сашуня ви просто диво - пречудесні», «така світла і добра дівчина) дивлячись на тебе теплішає на душі)», «Ехх, Україночка!) гарненька», «Красуня», «Неймовірної краси Саша», - пишуть користувачі мережі.

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