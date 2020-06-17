Відомий український мандрівник і телеведучий Дмитро Комаров розповів, яким подарунком його порадувала на день народження дружина, модель Олександра Кучеренко

17 червня Комаров відзначає своє 37-річчя. Про це ведучий написав в Instagram, передає Politeka.net.

Він поділився фотографією, на якій позує з тортом з великою цифрою 37 та своєю дружиною, яка зворушливо цілує його в щоку. Комаров зізнався, що в цей день кохана зробила йому найкращий подарунок.

«Моя кохана дружина приготувала торт, розбудила і зробила найкращий з можливих подарунок на день народження для мандрівника - квиток! Вперше більш ніж за 4 місяці кудись летимо і я просто щасливий», - розповів ведучий.

Він не став розкривати, куди саме вони зібралися летіти, і замість цього запропонував своїм підписникам вгадати.

Шанувальники ведучого щосили вітають його з днем народження в коментарях.

«З днем народження щастя здоров'я радості благополуччя», «З днем народження, наш кращий ведучий і мандрівник! Нових звершень, пригод і вражень бажаю. Ви наша гордість. Щастя здоров'я і удачі, любові нескінченної», «З днем народження, ти дуже хороша людина, я дивилася всі випуски твої, я так хочу що б ви жили довго і щасливо зі своєю дружиною», «Дмитро, з Днем Народження, Ви дивовижна людина, всіх Вам благ», - пишуть люди.

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