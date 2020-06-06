Дружина Олександра Цекало, актриса, художниця Дарина Ервін поділилася пікантним знімком

Як передає Politeka.net, її публікація я в Instagram просто приголомшила шанувальників.

"Ви почнете рятувати світ, рятуючи одну людину. Все інше   романтика або політика", - написала вона в  підписи до знімка.

Швидше за все, мало хто звернув увагу на такі філософські висловлювання спекотної дружини Цекало, оскільки на знімку було на що подивитися.

В кадрі брюнетка з'явилася в мокрій білій футболці і без бюстгальтера, надавши всім охочим споглядати те, що вона показує лише Цекало.

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Здавалося б, таке тільки чоловікові можна показувати, але немає. Дарина не вперше публікує такі відверті фото. На її сторінці в Instagram то і справа з'являються спокусливі образи без білизни, з яких можна зробити висновок, що її чоловікові дійсно пощастило.

Пристрасть жінки до "ню" Олександра Цекало ніяк не бентежить.

59-річний продюсер в захваті від красуні-дружини і зносить всі її витівки.

"Я і моя дружина Дариша любимо один одного, ми займаємося сексом, готуємо їжу разом, дивимося серіали",   заявив він в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, зірковий продюсер і художниця закрутили роман, і вже на початку 2019 роки в США вони зв'язали себе узами шлюбу.

Нагадаємо, що молода дружина змусила Цекало підписати шлюбний контракт, гучну заяву: "Легко маніпулює...".

Як повідомляла Politeka, Цекало розбурхав інтимними фото з молодою дружиною: "Чому так бридко?".

Також Politeka писала, що Цекало перейшов всі межі і заборонив дітям згадувати про матір: "Не шкодує...".

 