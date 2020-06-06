Дружина Олександра Цекало, актриса, художниця Дарина Ервін поділилася пікантним знімком

Як передає Politeka.net, її публікація я в Instagram просто приголомшила шанувальників.



"Ви почнете рятувати світ, рятуючи одну людину. Все інше романтика або політика", - написала вона в підписи до знімка.

Швидше за все, мало хто звернув увагу на такі філософські висловлювання спекотної дружини Цекало, оскільки на знімку було на що подивитися.

В кадрі брюнетка з'явилася в мокрій білій футболці і без бюстгальтера, надавши всім охочим споглядати те, що вона показує лише Цекало.





Здавалося б, таке тільки чоловікові можна показувати, але немає. Дарина не вперше публікує такі відверті фото. На її сторінці в Instagram то і справа з'являються спокусливі образи без білизни, з яких можна зробити висновок, що її чоловікові дійсно пощастило.

Пристрасть жінки до "ню" Олександра Цекало ніяк не бентежить.

59-річний продюсер в захваті від красуні-дружини і зносить всі її витівки.

"Я і моя дружина Дариша любимо один одного, ми займаємося сексом, готуємо їжу разом, дивимося серіали", заявив він в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, зірковий продюсер і художниця закрутили роман, і вже на початку 2019 роки в США вони зв'язали себе узами шлюбу.

Нагадаємо, що молода дружина змусила Цекало підписати шлюбний контракт, гучну заяву: "Легко маніпулює...".

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