Артур Пиріжків з дружиною Анжелікою Реввой засвітився на "Вечірньому Урганті"

На фото Артур стоїть в джинсах, кросівках і чорній футболці. Красень доповнив образ годинником на руці і скромною бородою. Поруч стояла Анжеліка в короткій сукні, тримаючи чоловіка за руку. Красуня посміхалася на камеру, показуючи всю себе. На фото можна помітити, що Олександр Ревва (таке справжнє ім'я співака), схуд. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо ви хочете повеселитися і добре поржати посміятися, дивіться сьогодні «Вечірній Ургант» о 23.30 на першому", - написала дружина Олександра.

Фанати, включаючи Світлану Лободу, поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"З нетерпінням буду чекати програму з самими прекрасними людьми", "Красива пара! Видно, що щасливі!", "Ну дуже красива пара", "Стильні", "Саша схуд, стрес?".

Раніше ми повідомляли, що дружина коміка Артура Пирожкова Анжеліка показала розкішну фігуру в спокусливому сукню.

Ревва була одягнена в красиву сукню в кольорах з глибоким декольте. Фото було зроблено ввечері десь на відпочинку. Анжеліка позувала на яхті, а на тлі були пальми і причал. Красуня спокусливо дивилася в кадр. Вітер задер її сукню, але, схоже, дівчину це не збентежило.

«Як взагалі так вийшло, що половина червня вже пройшла. Як?», - підписала фото Анжеліка.

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