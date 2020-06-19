Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", показала себе в незвичайному образі, здивувавши фанатів

На фото красуня стоїть у вільній сукні, посміхаючись на камеру. Красуня в руках тримала якийсь плід, нахилившись ближче до об'єктиву. На тлі можна побачити і серіального чоловіка Тетяни - Федора Добронравова. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пам'ятаєте цей момент?", - написала Тетяна.

Фанати поставили шість тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Мати, я осліп!", "Натюрморт дівчинка і персики", "Обняти і плакати, мати я осліп, дівчинка з персиками, Вистачить язиком ляскать, йди куди йшов", "Ще як, дівчинка і персик", "Борщ у мене на плиті", "Вчора цю серію дивилися, зареготали, як ви Валюша позували обличчя таке неможу", "Обожнюю... Їду на роботу дивимося серіал ваш із задоволенням, і настрій перед роботою супер! Їдемо з роботи і знову дивимося і регочемо від душі і поки не побачимо не виходимо з машини додому", - написали фанати.

Раніше ми повідомляли, що 66-річна актриса Тетяна Кравченко змусила публіку віддатися ностальгії, показавши один з улюблених мільйонами моментів серіалу "Свати", в якому вона виконала роль Валюхи Будько.

На одній з фан-сторінок зірки в Instagram опублікований кадр, на якому Кравченко постала разом з іншими яскравими актрисами з "Сватів": Людмили Артем'євої (зіграла Ковальову Ольгу) та Олесею Железняк (виконала роль Лариси Буханкиной).

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