Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко показала себя в красной машине

Новое фото популярной российской актрисы украинского происхождения, прославившейся благодаря роли Валюхи в сериале «Сваты», появилось на ее фан-странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фотографии Кравченко сидит за рулем красной машины и выглядывает в окно. На ней сарафан в горошек и красный ободок на голове.

«В машине. Всем хорошего дня», - говорится в подписи к фото.

Поклонники актрисы тут же принялись комментировать публикацию.

«Вы так хорошо водите автомобиль», «Ах какая женщина! Просто королева! Удачи на дороге! Ни гвоздя ни жезла!», «Валюха самая лучшая и любимая актриса», «Невозможно невероятная», «Шикарная женщина», «Прекрасная, замечательная актриса и просто хорошая женщина! Ну, что поехали!», «Женщина - СОЛНЦЕ!! Добра вам», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кравченко рассказала, какой, по ее мнению, должна быть женщина. Отрывок из интервью артистки появился на ее фан-страничке.

Пост был сопровожден милым снимком, на котором Кравченко улыбалась и выглядела очень счастливой. Кроме этого, у актрисы на фото была новая прическа с рванной челкой.

«Нужно быть сильной. А куда деваться? Жизнь заставляет! Я не думаю, что можно позволить себе слабость. Время иное. Я всегда несла ответственность за себя сама», - процитировали актрису на фан-странице.

Напомним, Валюха из "Сватов" заинтриговала "траурным" образом: "Какая...".

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