Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко показала себя в красной машине
Новое фото популярной российской актрисы украинского происхождения, прославившейся благодаря роли Валюхи в сериале «Сваты», появилось на ее фан-странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фотографии Кравченко сидит за рулем красной машины и выглядывает в окно. На ней сарафан в горошек и красный ободок на голове.
«В машине. Всем хорошего дня», - говорится в подписи к фото.
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Поклонники актрисы тут же принялись комментировать публикацию.
«Вы так хорошо водите автомобиль», «Ах какая женщина! Просто королева! Удачи на дороге! Ни гвоздя ни жезла!», «Валюха самая лучшая и любимая актриса», «Невозможно невероятная», «Шикарная женщина», «Прекрасная, замечательная актриса и просто хорошая женщина! Ну, что поехали!», «Женщина - СОЛНЦЕ!! Добра вам», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Кравченко рассказала, какой, по ее мнению, должна быть женщина. Отрывок из интервью артистки появился на ее фан-страничке.
Пост был сопровожден милым снимком, на котором Кравченко улыбалась и выглядела очень счастливой. Кроме этого, у актрисы на фото была новая прическа с рванной челкой.
«Нужно быть сильной. А куда деваться? Жизнь заставляет! Я не думаю, что можно позволить себе слабость. Время иное. Я всегда несла ответственность за себя сама», - процитировали актрису на фан-странице.
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