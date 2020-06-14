Российская актриса украинского происхождения Татьяна Кравченко, которая прославилась благодаря роли Валюхи в сериале «Сваты», рассказала, какой, по ее мнению должна быть женщина

Отрывок из интервью артистки появился на ее фан-страничке, передает Politeka.net. Пост был сопровожден милым снимком, на котором Кравченко улыбалась и выглядела очень счастливой. Кроме этого, у актрисы на фото была новая прическа с рванной челкой.

«Нужно быть сильной. А куда деваться? Жизнь заставляет! Я не думаю, что можно позволить себе слабость. Время иное. Я всегда несла ответственность за себя сама», - процитировали актрису на фан-странице.

Как стало известно, это отрывок из интервью, в котором Кравченко рассказала о том, что не встречается с мужчинами. По словам звезды, ее личная жизнь не сложилась, поэтому сейчас она живет для себя и своих близких, а вот с мужчинами завязала.

Артистка также высказала восхищение тем женщинам, которые умеют управлять мужчинами. Стоит отметить, что сама Татьяна была замужем дважды, но оба брака закончились разводом.

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