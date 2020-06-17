Сериал стал для нее слишком важным

Исполнительница роли Валюхи Будько в сериале «Сваты», актриса Татьяна Кравченко, призналась, что у нее были проблемы со здоровьем из-за участия в проекте

Несмотря на то, что актриса около 30 лет снималась в кино, играла в театре, работала с такими выдающимися режиссерами как Леонид Гайдай и Эльдар Рязанов, широкую известность и любовь зрителей ей принесла роль Валюхи.

По словам Кравченко, работа в «Сватах» для нее – это подарок судьбы, хоть это и звучит странно.

В интервью российским СМИ актриса рассказала, что ей очень нравится ее героиня в "Сватах", потому что она на нее похожа. Кравченко отмечает, что на улице ее часто называют Валюхой. Она уже даже перестала на это обижаться. Актриса признается, что счастлива благодаря всенародной любви.

По мнению Кравченко, с Валюхой она похожа тем, что обе они шумные и заводные. Кроме этого, обе имеют украинское происхождение.

Она отметила, что специально копировала походку и манеру разговора у своей матери, хоть та на нее за это и ворчит. Кравченко признается, что всегда очень сильно ждала съемок в «Сватах» и готовилась к ним. Актриса сидела на диетах, занималась спортом и ходила к косметологу.

«Помню, когда закончилась работа в сериале, у меня случилась настоящая депрессия», - отметила Кравченко.

По ее словам, чем старше она становится, тем больше ее раздражает несправедливость вокруг и события, которые происходят не так, как хочется. Но она старается находить во всем позитивные моменты.

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