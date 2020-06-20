Зірка просто чудово виглядає

Відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон показала себе у всій красі

Бездоганна блондинка опублікувала гаряче фото в своєму сториз Instagram, пише: Politeka.net. На фото відома красуня позувала в білому платті, схожим на ночнушку.

Величезне декольте дало насолодитися видами на пишні груди, які ледь не вистрибували з нього.

Тонка тканина натягнулася на пишних принадах, що робило образ розпусніше. Зірка підкреслила тонку талію шовковою тканиною.

Памела підняла наряд, засвітивши струнку ніжку. Її вигини вражають - стегном вона злегка торкалася до цегляної стіни, і крізь утворену "виїмку" сяяло світло.

Памела розпустила довгі локони, і притиснула голову до стіни, вона дивилася в камеру, відкривши губи.

Стрункі ніжки в туфельках - також слід оцінити, адже вони прекрасні.

Позаду знаменитості можна побачити ліжко з подушками і простирадлами зверху, що дає подумати, мовляв зірка тільки прокинулася.

Знімок в сторіз не зібрав багато лайків та коментарів.

Нагадаємо, Памела Андерсон позувала в прозорому чорному пеньюарі, сидячи на стільці. Красуня задумливо дивилася в бік, взявшись за голову руками.

Зірка посвітила не тільки спокусливим тілом, але й засвітила зайве, адже груди були нічим не прикриті практично, тому можна побачити щось що стирчить.

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон вигнулася у спокусливій позі, виставивши назад сідниці.

Загалом, короткий ролик вийшов досить пристрасним і чуттєвим попри те, що там немає яскравих кольорів.

Фани в захваті, про що вони поспішили повідомити в коментарях.

Нагадаємо, невгамовна Памела Андерсон вигнулась у страсний позі, засвітивши зайве

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