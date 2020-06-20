Відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон показала себе у всій красі
Бездоганна блондинка опублікувала гаряче фото в своєму сториз Instagram, пише: Politeka.net. На фото відома красуня позувала в білому платті, схожим на ночнушку.
Величезне декольте дало насолодитися видами на пишні груди, які ледь не вистрибували з нього.
Тонка тканина натягнулася на пишних принадах, що робило образ розпусніше. Зірка підкреслила тонку талію шовковою тканиною.
Памела підняла наряд, засвітивши струнку ніжку. Її вигини вражають - стегном вона злегка торкалася до цегляної стіни, і крізь утворену "виїмку" сяяло світло.
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Памела розпустила довгі локони, і притиснула голову до стіни, вона дивилася в камеру, відкривши губи.
Стрункі ніжки в туфельках - також слід оцінити, адже вони прекрасні.
Позаду знаменитості можна побачити ліжко з подушками і простирадлами зверху, що дає подумати, мовляв зірка тільки прокинулася.
Знімок в сторіз не зібрав багато лайків та коментарів.
Нагадаємо, Памела Андерсон позувала в прозорому чорному пеньюарі, сидячи на стільці. Красуня задумливо дивилася в бік, взявшись за голову руками.
Зірка посвітила не тільки спокусливим тілом, але й засвітила зайве, адже груди були нічим не прикриті практично, тому можна побачити щось що стирчить.
Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон вигнулася у спокусливій позі, виставивши назад сідниці.
Загалом, короткий ролик вийшов досить пристрасним і чуттєвим попри те, що там немає яскравих кольорів.
Фани в захваті, про що вони поспішили повідомити в коментарях.
Нагадаємо, невгамовна Памела Андерсон вигнулась у страсний позі, засвітивши зайве
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